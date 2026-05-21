به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به پاس رشادت‌های رزمندگان لرستانی در عملیات حاج عمران، یکم خردادماه به عنوان روز لرستان در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید.

عملیات حاج عمران در منطقه‌ای کوهستانی و استراتژیک در استان اربیل عراق و در مجاورت شهر پیرانشهر رخ داد.

دشمن بعثی با به‌کارگیری چندین تیپ و لشکر، پشتیبانی سنگین توپخانه، هوایی و هوانیروز موفق شد در گام نخست، ارتفاعات ۲۵۱۹ و رشته ارتفاعات اطراف آن را تصرف کند.

با وجود رشادت نیرو‌های ارتشی، دشمن به پیشروی خطرناک خود ادامه می‌داد.

اهمیت منطقه ازآن‌رو بود که با حضور فعال ضد انقلاب در حاج عمران، سقوط پیرانشهر می‌توانست سقوط نقده و دیگر شهر‌های حساس منطقه را در پی داشته باشد.

در چنین شرایطی، تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل العباس لرستان که خود را برای عملیاتی در شاخ شمیران آماده می‌کرد، فراخوانده شد. این تیپ با هفت گردان پیاده‌نظام شامل «انبیا»، «شهدا»، «ثارالله»، «ابوذر»، «مالک‌اشتر»، «محرم» و «محبین» راهی محور نقده و پیرانشهر شد و با وجود وسعت ۱۵ کیلومتر مربعی منطقه عملیاتی و آتش سنگین دشمن، مقاومتی کم‌نظیر رقم زد.

در این عملیات ۳۵۰ رزمنده لرستانی به شهادت رسیدند و این روز در تقویم رسمی کشور، روز مقاومت مردم لرستان نامگذاری شد.

تعدادی از خانواده‌ها و همرزمان شهدای عملیات حاج‌عمران هر سال در چنین روزی در قالب کاروان راهیان نور به پیرانشهر می‌روند تا بار دیگر با شهدای حاج‌عمران تجدید پیمان کنند.