رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: روز نهم ذی‌الحجه (۵ خرداد)، زائران بیمار و پرخطر با همراهی تیم پزشکی ویژه و با استفاده از آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های مخصوص به مشاعر مقدسه اعزام می‌شوند و وقوف اضطراری برای آنان انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید علی مرعشی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایام تشریق اظهار کرد: به حمدالله برنامه‌ریزی‌های لازم برای پوشش کامل خدمات درمانی و پزشکی در ایام تشریق انجام شده و مسئولان تیم‌های مختلف مشخص شده‌اند.

وی افزود: تیم‌های اعزامی به منا، مشعر و عرفات، همچنین نیرو‌های مستقر در بیمارستان مکه، سازماندهی و هماهنگ شده‌اند تا خدمات درمانی مورد نیاز زائران را در این ایام ارائه کنند.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: برای زائرانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای یا شرایط پرخطر هستند نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است تا بتوانند اعمال و مناسک خود را با آرامش بیشتری انجام دهند.

دکتر مرعشی تصریح کرد: بر این اساس، روز نهم ذی‌الحجه، زائران بیمار و پرخطر با همراهی تیم پزشکی ویژه و با استفاده از آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های مخصوص به مشاعر مقدسه اعزام می‌شوند و وقوف اضطراری برای آنان انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: تلاش مرکز پزشکی حج بر این است که همه زائران، به‌ویژه افراد بیمار و سالمند، با بهره‌مندی از خدمات مناسب درمانی و امدادی، ایام تشریق را در سلامت و آرامش سپری کنند.