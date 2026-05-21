براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در اهواز و هندیجان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر شهر‌ها در وضعیت قابل قبول و پاک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در اهواز با قرار گرفتن روی عدد ۱۱۶ و هندیجان روی عدد ۱۰۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، ایذه، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، کارون، گتوند، لالی، ماهشهر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هویزه در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

گفتنی است؛ اندیکا، دهدز و هفتکل شهر‌های با هوای پاک در استان خوزستان بودند.