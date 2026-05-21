دوره باز آموزی منطقهای مربیان کمکهای اولیه با حضور ۲۵ مربی هلال احمر در فیروزآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،معاون آموزش و پژوهش هلالاحمر فارس گفت: ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه، دوره بازآموزی کمکهای اولیه با حضور ۲۵ نفر از مربیان ۸ شهرستان و با همکاری مربیان کشوری به میزبانی شهرستان فیروزآباد برگزار شد.
طیب طاهرزاده افزود: از جمله سرفصلهای این دوره میتوان به آشنایی با ساختار بدن و عملکرد آن، اولویت بندی مصدوم، ارزیابی و تشخیص CPR در شرایط خاص، روش مواجه با مصدوم و ارزیابی اولیه و فوریتهای پزشکی اشاره کرد.
معاون آموزش و پژوهش هلالاحمر فارس در پایان بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره، تربیت مربیان توانمند و متخصص برای مداخله مؤثر در زمان حوادث، ارتقا سطح آمادگی امدادی و افزایش هماهنگی عملیاتی در شرایط بحرانی بود.