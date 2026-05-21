در استان قزوین، بیش از ۸۰۰ سازه آبخیزداری برای کنترل سیلاب و کاهش اثرات مخرب آن ساخته شده است. این پروژه‌ها با هدف جلوگیری از خسارت‌های سیل، کاهش رسوب و حفاظت از بستر رودخانه‌ها به بهبود وضعیت آب و زمین‌های اطراف کمک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در استان قزوین، بیش از ۸۰۰ بند آبخیزداری برای کنترل سیلاب و کاهش اثرات مخرب آن احداث شده است. این سازه‌ها با هدف کند کردن جریان آب، کاهش رسوب و جلوگیری از تخریب بستر رودخانه‌ها اجرا شده و نقش مهمی در حفاظت از زمین‌های اطراف و بهبود دسترسی به آب ایفا می‌کنند.

به گفته مسئولان، احداث این سازه‌ها ضمن کنترل سیلاب، به ایجاد مناطق تفریحی جدید برای جامعه و کاهش خسارات ناشی از سیل کمک کرده است. نمونه‌ای از اهمیت این اقدامات، ویدئوی سیل ناگهانی روستای طاون‌آباد است که نقش بندهای آبخیزداری در کاهش خسارات را به وضوح نشان می‌دهد. به این ترتیب، کنترل سیلاب به عنوان راهکاری پذیرفته شده در استان قزوین مورد توجه قرار گرفته است.