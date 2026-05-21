باغ بزرگ تندرستی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های گردشگری استان در شرق اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با اجرای این طرح در منطقه چهار کلان شهر اصفهان ۷۰۰ هزار مترمربع به سرانه تفرجگاهی اضافه شد.

در مرحله نخست یک چهارم از وسعت ۷۰ هکتاری باغ تندرستی با ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار گرفت.

به گفته مسوولان، عملیات تکمیل این بوستان مفرح مقارن با روز‌های جنگ تحمیلی سوم با وجود بمباران مناطقی از شرق اصفهان اجرا شده است.

استاندار اصفهان در آیین افتتاح این طرح گفت: ایجاد زیرساخت‌های عمومی برای مدیریت سفر و تقویت تاب‌آوری شهری در دستور کار قرار دارد.

مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان با توجه به بیشترین میزان جذب مسافر، ضریب ماندگاری بالا و تنوع گردشگران داخلی و خارجی، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها در چهار جهت اصلی شهر است.