به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با هفته سلامت، تولید فیلم مستند داستانی «وضعیت قرمز» به کارگردانی «رضا راعی» با هنرمندی بیش از ۱۰۰ هنرمند، به نقش شهدای سلامت، مدافعان گمنام سلامت و بهورزان در دوره کرونا شروع شد.

مراحل تولید این فیلم مستند داستانی از بیمارستان امام علی (ع) با محوریت دکتر شهید " بهرام طهماسبی " از پزشکان آملی و رییس فقید بیمارستان امام خمینی (ره) درمسیر خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا، جان خود را از دست داد و به خیل شهدای سلامت پیوست.

استان مازندران در دوران همه گیری بیماری کرونا ۱۸ شهید مدافع سلامت تقدیم کرد و تولید فیلم مستند وداستانی "‌وضعیت قرمز" بخشی از آن روز‌های سخت و کشنده با یاری مردم، تلاش‌ها و جانفشانی‌های کادر بهداشت و درمان و پای کار آمدن گروه‌های مختلف اعم از جهادی را روایت خواهد کرد.

رضا راعی کارگردان فیلم مستند داستان وضعیت قرمز درخصوص تولید این اثرهنری گفت، این فیلم داستانی که مجوز سینمایی هم دارد، به سفارش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درحال تهیه وتولید است.

وی با بیان اینکه مراحل تولید این فیلم حدود ۳ ماه به طول خواهد انجامید، افزود: مراحل تدوین و آماده شدن این فیلم داستانی نیز حداقل تا بهمن ادامه خواهد داشت و پس از آن از رسانه ملی پخش خواهد شد.

کارگردان فیلم داستانی وضعیت قرمز، هدف از تهیه وتولید این اثرهنری را به نمایش درآوردن تلاش‌ها ومجاهدت‌های حوزه بهداشت وسلامت مردم وکادردرمانی دردوره همه گیری بیماری مهلک کرونا اعلام کرد وادامه داد، امروز وقتی روز‌های سخت و مرگبار کرونا را به یادمی آوریم، حسرت از دست دادن عزیزان و شهدایی به دل می‌نشیند که همه تلاششان این بود که کرونا را شکست دهند.

راعی اضافه کرد، تلاشگران حوزه درمانی خودشان جان فدا شدند تا این ویروس مرگبار و کشنده را از بین ببرند و اکنون عنوان شهید، برازنده آنان است.

وی اضافه کرد: این فیلم درحال حاضر یکی از بزرگترین طرح مستند داستانی در مازندران است که در حوزه بهداشت ودرمان استان درحال تهیه است.

روایت شهدای مدافع حرم مازندران در خان‌طومان سوریه نیز از مهمترین کار هنری دیگری بوده که رضا راعی کارگردانی آن را در سوابق هنری خود دارد.

"رها بهترک" که به عنوان مدیر حوزه کارگردان فیلم وضعیت قرمز هم در این خصوص گفت: فیلم وضعیت قرمز به مدت ۸۵ دقیقه تهیه می‌شود که برگرفته ازرشادت‌های کاری و زندگی ۱۶ شهید مدافع سلامت مازندران است.

وی افزود: این فیلم رشادت‌های این شهدا را به تصویر خواهد کشید و لوکیشن‌های فیلمبرداری در استان‌های خوزستان، تهران، خراسان و ۱۱ شهرستان مازندران است.

وی یادآورشد، وضعیت قرمز اولین اثر و فیلم داستانی است که در آن هنرمندان مازندرانی بیشترین نقش و حضور را دارند و برخلاف سایر برنامه‌ها که بیشتر بر پایه هنرمندان غیربومی ساخته می‌شد، در این فیلم در قالب یک فراخوان، حدود ۶۰۰ هنرمند مازندرانی شرکت کردند که از بین آنان ۹۷ نفر گزینش شدند.