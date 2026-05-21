به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان از آمادگی کامل بقاع متبرکه استان برای میزبانی از زائران و مجاوران در ایام شهادت خادم الرضا (ع) آیت الله رئیسی خبر داد.

حجت‌الاسلام بخشی‌پور تأکید کرد: آستان مقدس امامزادگان به عنوان قطب‌های فرهنگی، کانون اصلی ابراز ارادت مردم ولایت‌مدار استان به خدمت‌گزاران شهید خود خواهند بود.

به گفته وی طبق برنامه‌ریزی‌ها، در شهرستان بیرجند ۵ بقعه میزبان تجمعات مردمی هستند و سایر شهرستان‌های استان نیز از جمله طبس ۴ بقعه، نهبندان و سربیشه هرکدام ۳ بقعه، فردوس و بشرویه و قاین و خوسف و خضری و زیرکوه هر کدام ۲ بقعه و سرایان یک بقعه در برگزاری مراسم مشارکت دارند.