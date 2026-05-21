به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان استهبان گفت: گزارشی مبنی بر گرفتاری مردی ۴۰ ساله در منطقه دهانه حاج نقدعلی واقع در ارتفاعات جنوبی استهبان به هلال‌احمر اعلام شد.

محمدجواد خیرات افزود: پس از دریافت خبر این حادثه بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر کوهستانی و دسترسی به فرد، با استفاده از ابزار نجات، وی را به دامنه کوه منتقل و به خانواده تحویل دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان در پایان گفت: این عملیات سه ساعت به طول انجامید.