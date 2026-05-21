مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گفت: حرکت کاروان‌های اهل سنت از ساعت ۴:۳۰ بامداد روز دوشنبه، هشتم ذی‌الحجه (۴ خرداد) آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۸:۳۰ صبح، تمامی کاروان‌ها در سرزمین منا مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی اکبری در تشریح برنامه انتقال و استقرار زائران اهل سنت در مشاعر مقدسه اظهار داشت: حضور در سرزمین منا در روز هشتم ذی‌الحجه، در میان اهل سنت به عنوان سنت پیامبر اکرم (ص) شناخته می‌شود و در فقه امامیه نیز عملی مستحب به شمار می‌آید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان حج و زیارت افزود: حرکت کاروان‌های اهل سنت از ساعت ۴:۳۰ بامداد روز هشتم ذی‌الحجه آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۸:۳۰ صبح، تمامی کاروان‌ها در سرزمین منا مستقر خواهند شد.

مدیر امور اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری با بیان اینکه امسال تاکنون حدود ۷ هزار زائر اهل سنت از ۱۲ استان کشور در حج تمتع حضور دارند، گفت: ترکیب جمعیتی زائران تقریباً برابر است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۴۹ درصد را آقایان و ۵۱ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: زائران پس از حضور در منا و انجام اعمال عبادی و راز و نیاز، صبح روز عرفه راهی صحرای عرفات می‌شوند و روند انتقال آنان از ساعات اولیه صبح آغاز خواهد شد؛ به طوری که تا حدود ساعت ۷ تا ۷:۳۰ صبح تمامی کاروان‌ها وارد عرفات می‌شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری اظهار کرد: وقوف در عرفات از اذان ظهر تا غروب آفتاب ادامه دارد و این مسئله مورد اتفاق مذاهب اسلامی است.

وی افزود: پس از غروب آفتاب، زائران به مشعرالحرام منتقل می‌شوند و در این مرحله، برخی تفاوت‌های فقهی میان مذاهب وجود دارد؛ به‌ویژه در مذهب حنفی که زائران باید تا طلوع آفتاب در مشعرالحرام حضور داشته باشند و سپس به سمت منا حرکت کنند.

مدیر امور زائران اهل سنت بعثه درباره اعمال روز عید قربان نیز گفت: زائران پس از ورود به منا، ابتدا رمی جمره عقبه را انجام می‌دهند و سپس اعمال قربانی و حلق یا تقصیر را به‌جا می‌آورند.