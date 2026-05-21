به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان،علی اصغر ذاکری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در آیین آغاز بکار نخستین بازارچه متمرکز عرضه دام زنده در بم افزود: ساماندهی مراکز عرضه دام از اولویت‌های حوزه مدیریت شهری است و نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی، ایجاد نظم در عرضه دام و ساماندهی فضای کسب‌وکار ایفا می کند.

این طرح برای ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با عرضه دام، ارتقای سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه غیربهداشتی دام در شهر در زمینی به مساحت یک هکتار ساخته شده است.

این مجموعه شامل ۴۴ غرفه عرضه دام در ابعاد مختلف از ۶۰ تا ۲۲۰ متر مربع طراحی و ساخته شده و برای تکمیل و تجهیز آن در مجموع ۲۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.