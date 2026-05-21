به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ موضوعاتی، چون افزایش فرزندآوری حفظ حیات جنین مراقبت از مادران باردار فرهنگ سازی در حوزه افزایش جمعیت از اقدامات فعالان این حوزه است.

در این همایش پیشگامان مردمی فعال در حوزه فرزندآوری، خادمان اعتکاف مادر و کودک و برترین‌های جشنواره ملی هوش مصنوعی با موضوع افزایش جمعیت حضور داشتند که در پایان این همایش از این فعالان تقدیر به عمل آمد.

در حاشیه این همایش با تشکیل کارگروه‌هایی مشکلات فعالان حوزه جمعیت مظطرح و پیگیری شد.