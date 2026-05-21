اجتماعات شبانه ایرانیان، بر پایه قانون، اخلاق و آرامش شکل گرفته است، در حالی که در غرب، آزادی‌های مطلق به آمار بالای قتل، تجاوز و خشونت انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در ایران، خیابان‌ها شب هنگام مملو از مردمی است که انگار یک قرارداد نانوشته میانشان جاری است: قانون، اخلاق، آرامش. اما در آن سوی دنیا، در سرزمین آزادی‌های مطلق، اجتماعات شبانه طور دیگریست.

یکی از شهروندان حاضر در تجمعات شبانه ساری گفت: شوهرم، برادرزاده‌ام، کل خانواده اینجا هستند. این اجتماع برای ما یک ارزش است. اما در آن سوی دنیا، در سرزمینی که خود را مهد آزادی می‌نامد، اجتماعات شبانه رنگ دیگری دارد.

خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند: «تیراندازی در یک کلوپ شبانه در آمریکا دست‌کم ۲ کشته و ۱۵ زخمی بر جای گذاشت.» آزادی در آنجا آنقدر زیاد است که جرم و جنایت اجازه دارد آزادانه در هر جمعی، حتی جمع خانوادگی، قدم بزند.



یک شهروند ساروی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: «اجتماعات غربی بر اساس منافع مادی و منافع شخصی است. معمولاً از جنس تجمعات درخواست‌های این دنیایی است، ولی تجمعاتی که در ایران برگزار می‌شود مشخصاً برای خداست.»



در اجتماعات شبانه غرب، چشم‌آبی‌ها آنقدر در هم می‌آمیزند که نمی‌دانی در یک جشن هستی یا در یک صحنه از فیلم‌های جنایی. آزادی که آنها می‌گویند نامش دموکراسی است، اما در عمل چه فرقی با هرج‌ومرج دارد؟



آمارها فریاد می‌زنند

یکی دیگر از شهروندان با اشاره به داده‌های آماری گفت: «آمار بالای خشونت در کشورهای غربی، قتل، سقط جنین و از بین رفتن خانواده‌ها... این تفاوت را ما کاملاً در خیابان‌های شب‌های خود حس می‌کنیم.»



آمارهای رسمی نشان می‌دهد:

۱۹,۵۰۰ قتل در آمریکا تنها در سال ۲۰۲۵ ثبت شده که ۷۵ درصد آنان در تجمعات خیابانی رخ داده است.

سالانه بیش از دو میلیون جرم و جنایت شبانه در انگلیس به مواد مخدر و الکل گره خورده است.

۱۲۷,۵۲۷ مورد تجاوز جنسی در سال گذشته در آمریکا به ثبت رسیده است.



اینها فقط گوشه‌ای از جرم و جنایت در اجتماعات غربی است.



گزارش از هدیه سعیدی فر