قزوین به جمع مقاصد تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد گیلان پیوست
استاندار قزوین با امضای تفاهمنامهای در نشست هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل در رشت، امکان تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد گیلان در استان قزوین را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
در نشست «هماندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حملونقل» که با حضور استاندار قزوین و معاون اقتصادی استانداری در استان گیلان برگزار شد، تفاهمنامهای کلیدی میان استانداری قزوین و منطقه آزاد گیلان به امضا رسید. بر اساس این تفاهمنامه، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان از این پس میتوانند در استان قزوین نیز تردد داشته باشند.
این رویداد با هدف بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای حملونقل دریایی، ریلی، جادهای و فرودگاهی کشور و تسهیل واردات کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه، صادرات و ترانزیت برگزار شد. قزوین بهعنوان یکی از استانهای مهم و چهارراه ارتباطی شمال، مرکز و غرب ایران، نقش مؤثری در توسعه شبکه ترانزیتی کشور و ایجاد کریدورهای جایگزین ایفا میکند.
استاندار قزوین، محمد نوذری، در این نشست راهبردی ضمن تأکید بر اهمیت همافزایی منطقهای، افزود: این تفاهمنامه میتواند گامی مهم در تسهیل تجارت و حملونقل و ارتقای موقعیت قزوین در توسعه ارتباطات لجستیکی کشور باشد.
استاندار قزوین بر ظرفیت کریدور شمال—جنوب و نقش منطقه آزاد انزلی در تسهیل صادرات تاکید کرد
محمد نوذری همچنین در دیدارها و نشستهای مرتبط با توسعه تجارت و حملونقل شمال کشور، بر اهمیت پیوند لجستیکی استانها در مسیرهای حملونقل و تجارت تاکید کرد.
وی با اشاره به توان ارتباطی قزوین گفت: محورهای شمال—جنوب و شرق—غرب ظرفیتهای قابل بهرهبرداری در شبکه اقتصادی کشور هستند و قزوین میتواند در نقش یک اتصالدهنده تجاری میان استانهای مختلف عمل کند.
نوذری همچنین ظرفیتهای صنعتی و تجاری استانها را زمینهساز توسعه همکاری دانست و افزود: بهکارگیری ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی میتواند بهعنوان یک نقطه کلیدی، صادرات، توسعه لجستیک و تقویت تجارت میان استانهای همجوار را تسهیل کند.
استاندار در ادامه، پیوندهای فرهنگی و مشترکات مردم استانهای شمالی را نیز عامل مهمی برای گسترش همکاریهای اقتصادی دانست و تاکید کرد با راهاندازی سازوکارهای مشترک تجاری و ارتباط پایدار میان اتاقهای بازرگانی، امکان ایجاد نمایشگاههای دائمی فراهم میشود.
نوذری همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری قزوین گفت : این استان علاوه بر تولید و تجارت، توان اثرگذاری در اقتصاد ملی را دارد و میتواند در کنار رونق حملونقل و بازرگانی، به رشد کسبوکارهای گردشگری نیز کمک کند.