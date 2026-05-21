استاندار قزوین با امضای تفاهم‌نامه‌ای در نشست هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل در رشت، امکان تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد گیلان در استان قزوین را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشست «هم‌اندیشی رفع موانع توسعه تجارت و حمل‌ونقل» که با حضور استاندار قزوین و معاون اقتصادی استانداری در استان گیلان برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای کلیدی میان استانداری قزوین و منطقه آزاد گیلان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد گیلان از این پس می‌توانند در استان قزوین نیز تردد داشته باشند.

این رویداد با هدف بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و فرودگاهی کشور و تسهیل واردات کالاهای اساسی، تأمین مواد اولیه، صادرات و ترانزیت برگزار شد. قزوین به‌عنوان یکی از استان‌های مهم و چهارراه ارتباطی شمال، مرکز و غرب ایران، نقش مؤثری در توسعه شبکه ترانزیتی کشور و ایجاد کریدورهای جایگزین ایفا می‌کند.

استاندار قزوین، محمد نوذری، در این نشست راهبردی ضمن تأکید بر اهمیت هم‌افزایی منطقه‌ای، افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی مهم در تسهیل تجارت و حمل‌ونقل و ارتقای موقعیت قزوین در توسعه ارتباطات لجستیکی کشور باشد.

