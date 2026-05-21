ادامه تلاش کشاورزان دهگلان در مسیر خودکفایی در شرایط دشوار بحران و جنگ، کشاورزان و تولیدکنندگان شهرستان دهگلان همچنان با وجود محدودیتها و فشار تحریمها، پای کار تولید ایستادهاند و چرخه تولید را متوقف نکردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان اعلام کرد: سالانه بیش از ۲۷۰ تن قارچ خوراکی در این شهرستان و در ۵ کارگاه صنعتی و نیمهصنعتی تولید و روانه بازار مصرف میشود. این روند نشاندهنده تداوم تلاش تولیدکنندگان و نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین نیاز بازار حتی در شرایط سخت است.