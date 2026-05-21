به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود افزود: بار دیگر بر موضع اصولی روسیه در مورد حق ایران برای توسعه یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مطابق با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تأکید می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم در مورد چگونگی اعمال این حق، از جمله در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و مواد هسته‌ای موجود، تنها می‌تواند توسط خود مردم ایران گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه گفت: مسکو کاملاً متعهد به ارائه کمک‌های لازم به تهران و واشنگتن در اجرای هرگونه توافقی است که ممکن است در طول مذاکرات به آن برسند.

زاخارووا در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود: من درک می‌کنم که شما به جزئیات این فرآیند‌های مذاکره علاقه‌مند هستید، اما این بخشی است که فعلاً پشت در‌های بسته باقی می‌ماند.

آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۴۰ روزه رمضان که ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با ترور حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان آغاز شد، در ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ (۷ آوریل ۲۰۲۶) با هدف فرصت به راهکار‌های دیپلماتیک برای پایان دادن دائمی به جنگ به مدت ۲ هفته برقرار شد و اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ (۲۱ آوریل ۲۰۲۶) از سوی رئیس جمهور آمریکا به صورت نامحدود تمدید شد.

مذاکرات میان تهران - واشنگتن نیز ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵ (۱۱ آوریل ۲۰۲۶) در اسلام آباد پاکستان به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بر هیات ایرانی و نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا بر هیات آمریکایی برگزار شد، اما بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.

به گفته ناظران، آمریکا در پی تجاوز نظامی علیه ایران و پیامد‌های اقتصادی و سیاسی آن، در جستجوی راهکاری دیپلماتیک با رویکرد به اصطلاح صلح از طریق قدرت است و از این رو، از سویی با ارسال سیگنال مثبت مدعی مذاکره بوده و از سوی دیگر با رویکرد تهدید و فشار در پی دستیابی به خواسته‌های خود در میز مذاکره است.

مقامات روسیه پیش‌تر آمادگی خود را برای پذیرش اورانیوم مازاد غنی‌سازی شده ایران برای کمک به تسهیل اجرای توافق احتمالی تهران و واشنگتن در موضوع هسته‌ای و ارائه مابه‌ازای آن در قالب‌های مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند.