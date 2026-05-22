رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان: بخشنامه جدید ثبت‌نام مدارس هیئت‌امنایی ابلاغ شدو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه مدیریت و ثبت‌نام در مدارس هیئت‌امنایی گفت: در گام نخست، این مهم از طریق اصلاح آئین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیئت‌امنایی در مدارس اجرا می‌شود.

مهدی جمالی ادامه داد: تا زمان اصلاح نهایی و ابلاغ آئین‌نامه جدید، تمامی مناطق، نواحی و شهرستان‌های تابعه مکلف به رعایت دقیق ضوابط اعلام‌شده هستند و هیچ‌گونه انحرافی از این دستورالعمل پذیرفته نیست.

جمالی در خصوص تکالیف و الزامات اصلی مدارس هیئت‌امنایی گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس هیئت‌امنایی دقیقاً مشابه دیگر مدارس دولتی عادی است؛ این ثبت‌نام تنها در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده ستاد ثبت‌نام مناطق و استان است و مدارس به هیچ عنوان حق جداسازی یا شرط‌گذاری برای پذیرش دانش‌آموزان را ندارند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: تمامی مدارس هیئت‌امنایی موظف هستند در فصل ثبت‌نام از دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوانی به طور جد خودداری کنند.

وی ادامه داد: تا زمان وصول و ابلاغ آئین‌نامه جدید برای مدارس هیئت‌امنایی، از تصویب و ابلاغ هرگونه نرخ «برنامه عمل خدمات» و همچنین دریافت هرگونه وجه در این خصوص باید به طور جدی پرهیز شود.