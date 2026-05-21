به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی، در بازدید از کارخانه روغن کشی شهرستان پیرانشهر در شهرک صنعتی، اظهار داشت: روغن کلزا یکی از سالم‌ترین روغن‌های خوراکی در جهان هست و محصول کلزا در کاهش وابستگی کشور به واردات روغن نقش مهمی دارد.

وی افزود: خوشبختانه روغن تولیدی این کارخانه با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته پرس و تصفیه می شود ، هم کیفیت بالایی دارد و هم مواد مغذی آن حفظ می‌شود.

مدیر تعاون روستایی استان تصریح کرد: در سال‌های اخیر کیفیت روغن کلزای تولیدی استان، پیشرفت چشمگیری داشته و حتی در برخی موارد کیفیت بسیار مطلوب‌تری نسبت به نمونه‌های وارداتی دارد که با حمایت بیشتر از کشاورزان در زمینه آموزش، خرید توافقی به قیمت تضمینی و توسعه فناوری، تولید روغن کلزا می‌تواند رشد قابل توجهی در آذربایجان غربی داشته باشد.

حسامی افزود: تعاون روستایی، ضمن برنامه ریزی برای خرید بیش از ۵ هزار تن کلزا در استان در راستای حمایت از تولید داخلی، به رونق کشاورزی و سلامت جامعه کمک زیادی می‌کند.

در این بازدید؛ معاون اداری و مالی، معاون فنی و بازرگانی استان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان، رییس اداره تعاون روستایی شهرستان پیرانشهر و مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی آن شهرستان نیز حضور داشتند.