رقمی سازی بیش از ۱۷ هزار نسخه خطی در کتابخانه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در پاکستان، این اقدام را همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب عنوان کرد و گفت: این طرح در راستای حفاظت از نسخ خطی بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی و تمدنی مشترک ایران و منطقه اجرا شده است.
وی با اشاره به وضعیت اولیه این مجموعه اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجامشده در سال ۱۴۰۲، از مجموع حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ نسخه خطی موجود در این مرکز، تنها بخشی از آثار رقمی سازی شده بود و بخش قابل توجهی از این گنجینه نیازمند ثبت و آرشیو رقومی بود.
مشکی افزود: در جریان اجرای این طرح، زیرساختهای فنی و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند رقمی سازی با حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مورد بازنگری و ارتقاء قرار گرفت و تجهیزات تصویربرداری و رایانهای تخصصی ویژه نسخ خطی بهروزرسانی شد.
نماینده بنیاد سعدی در پاکستان ادامه داد: همچنین در راستای ارتقای امنیت اطلاعات، سامانههای ذخیرهسازی توسعه یافت و سازوکار نسخههای پشتیبان چندلایه برای حفاظت از دادههای رقمی نسخ خطی اجرایی شد.
وی تصریح کرد: با تقویت نیروی انسانی متخصص و اصلاح فرآیندهای اجرایی، سرعت انجام عملیات رقمی سازی افزایش یافت و استانداردهای جدیدی در ثبت و آرشیو نسخ خطی به کار گرفته شد.
مشکی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت و مرمت اظهار داشت: در بخش دیگری از این روند، شماری از نسخه های آسیبدیده نیز شناسایی و برای مرمت و نگهداری ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، فرآیند رقمی سازی کامل نسخ خطی این کتابخانه به پایان رسیده و هماکنون مراحل تکمیلی ساماندهی و آمادهسازی برای دسترسی پژوهشگران در حال انجام است.