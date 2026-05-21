در گرامیداشت سالروز شهادت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت، آیین مهمانی لاله‌ها در بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم میهمانی لاله‌ها و غبار روبی مزار مطهر شهدا به مناسبت دومین سالگرد و بزرگداشت رئیس جمهورشهید و شهدای خدمت با شعار (جان فدای ایران) و گرامیداشت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر باحضور مسئولین، خانواده‌های شهدا وجمعی از مردم شهید پرور بوکان در مزار شهدای این شهرستان برگزارشد.

حاضرین با حضور بر سر مزار شهداوبا قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.