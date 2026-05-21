آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه امام حسن عسکری (ع) در سایت ۲۲ هکتاری نهضت ملی مسکن پردیسان قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه همزمان زیرساختها در کنار احداث واحدهای مسکونی، حمایت از ساخت مراکز آموزشی در مناطق جدید شهری را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرده است.
اکبر بهنام جو افزود: تشویق و همراهی مسئول ارشد استان با خیرین مدرسهساز، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای تأمین زیرساختهای ضروری در مناطق در حال توسعه از جمله پردیسان است؛ موضوعی که در کنار افزایش ساختوساز مسکن، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان ایفا میکند.
مشارکت ارزشمند خیرین در این طرح، جلوهای از درک مسئولانه و روحیه ایثار در مسیر توسعه فضاهای آموزشی و خدمت به نسل آینده کشور به شمار میرود.