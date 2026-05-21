باشگاهها با بازیکنان فوتبال تحت قرداد سپاهان مذاکره نکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ باشگاه سپاهان با انتشار متنی در فضای مجازی به تمامی باشگاهها هشدار داد که با بازیکنان تحت قرارداد با این تیم مذاکره نکنند و در غیر این صورت این باشگاه از راه قانونی اقدام میکند.
در متن باشگاه سپاهان آمده است:
طبق مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال مذاکره با بازیکن دارای قرار داد معتبر با باشگاه دیگر بدون مجوز کتبی و رعایت تشریفات قانونی میتواند ترغیب به نقض قرارداد ونقض اصل ثبات قرار دادی تلقی شده و دارای تبعات حقوقی و انضباطی باشد.