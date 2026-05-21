به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ باشگاه سپاهان با انتشار متنی در فضای مجازی به تمامی باشگاه‌ها هشدار داد که با بازیکنان تحت قرارداد با این تیم مذاکره نکنند و در غیر این صورت این باشگاه از راه قانونی اقدام می‌کند.

در متن باشگاه سپاهان آمده است:

طبق مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال مذاکره با بازیکن دارای قرار داد معتبر با باشگاه دیگر بدون مجوز کتبی و رعایت تشریفات قانونی می‌تواند ترغیب به نقض قرارداد ونقض اصل ثبات قرار دادی تلقی شده و دارای تبعات حقوقی و انضباطی باشد.