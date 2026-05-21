به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار باخرز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۱ هزار و ۶۲۴ متر مربع از معابر روستایی در بخش‌های مرکزی و بالاولایت این شهرستان آسفالت که در مجموع ۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن صرف شده است.

محمدرضا رضایی افزود: این اجرای عملیات آسفالت در ۶ روستای بخش مرکزی باخرز شامل بِزِنجِرد کردیان، جیزآباد، اَرخود، سیه‌لاخ، کُردیان و حاجی آباد و ۵ روستای بخش بالا ولایت این شهرستان نظیر دهبرزو، قلعه سرخ، تنگل مزار، سُنقرآباد و کلاته کاظم انجام شده است.

وی ادامه داد: در این مدت بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ خانوار روستایی از نعمت آسفالت در شهرستان باخرز بهره‌مند شدند.

وی بیان کرد: همچنین حدود ۳ هزار متر مربع از معابر روستای اِشتیوان و هزار متر مربع در روستای اَرزَنه سنگفرش شده است.

رضایی با بیان اینکه در این مدت ۲۹ هزار و ۹۰۰ متر جدول گذاری و ایجاد مسیر آب رو در روستا‌ها انجام شده، گفت: در طرح‌های آسفالت معابر، زیرسازی و آماده سازی مسیر‌ها بر عهده دهیاری‌ها است و آسفالت ریزی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: تعداد ۱۱ روستا نیز دارای معابر خاکی هستند که ۴ روستا در سال جاری و ۷ روستا پس از اتمام طرح هادی دارای معابر آسفالته خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه امکانات و زیرساخت‌های عمرانی در مناطق روستایی باعث ماندگاری مردم در روستا و مهاجرت معکوس از مناطق شهری خواهد شد.

شهرستان باخرز متشکل از ۲ بخش مرکزی و بالا ولایت دارای ۵۴ روستا است.