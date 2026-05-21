با هدف توسعه فعالیتهای شیلاتی در تکاب، طرح توسعه آبزیپروری در ۴ منبع آبی جدید با هدف افزایش ۵۰۰ تنی تولیدات شیلاتی اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شیلات و آبزیان آذربایجانغربی گفت: در نشست تخصصی بررسی موانع تولیدآبزیان در شهرستان تکاب، طرح توسعه آبزیپروری در ۴ منبع آبی جدید با هدف افزایش ۵۰۰ تنی تولیدات شیلاتی این شهرستان در نظر گرفته شد.
منصور لطفی افزود: در این نشست که با حضور فرماندار تکاب و مدیران دستگاههای اجرایی و مدیرجهاد کشاورزی تکاب برگزار شد، مقرر گردید توسعه فعالیتهای شیلاتی در چهار منبع آبی شامل دو رودخانهها و دو چشمه دائمی مستعد منطقه در اولویت قرار گیرد.
فرماندار تکاب نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم تسهیل سرمایهگذاری، به ادارات متولی دستور داد با رویکردی جهادی نسبت به تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اداری اقدام کنند و اظهار امیدواری کرد با استقرار کارشناس متخصص امر در آینده نزدیک شاهد تحولات چشمگیر در این زمینه باشیم.
وی همچنین بر تلفیق ظرفیتهای گردشگری و شیلاتی در مناطق توریستی شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار و بهره برداری از ظرفیتهای این شهرستان تأکید کرد.
در پایان این نشست، از زحمات انواری رابط شیلات تکاب قدردانی شد و همچنین مدیران و کارشناسان شیلات و جهاد کشاورزی در بازدیدی میدانی از مزارع پرورش ماهی منطقه، مشکلات بهرهبرداران را بررسی و راهکارهای عملیاتی برای رفع چالشهای تولید ارائه کردند.
با اجرای این طرحهای توسعهای، پیشبینی میشود سالانه بیش از ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید آبزیان شهرستان تکاب افزوده شود.