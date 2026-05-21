سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی در ایام محرم امسال به سخنرانان هیئات مذهبی سراسر کشور در قم تبیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیستمین نشست سخنرانان هیئات مذهبی سراسر کشور با محوریت مبعوث شدن ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر در مجتمع یاوران مهدی قم برگزار شد.

در این نشست دو روزه که تا فردا ادامه دارد، سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی در ایام محرم امسال و با محوریت ایستادگی حماسی مردم بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی و مبعوث شدنشان در جنگ تحمیلی اخیر برای ۴۰ سخنران حاضر در این نشست تبیین می‌شود.