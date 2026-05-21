یک فرد پرنده هما در منطقه حفاظتشده سبزکوه چهارمحالوبختیاری این منطقه مشاهده و ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل محیط زیست استان گفت: این پرنده توسط محیط بان استان در حین گشتزنی منظم و پایش میدانی منطقه حفاظتشده سبزکوه مشاهده شد.
کریمی افزود: ثبت مشاهده پرنده هما اهمیت زیستگاهی منطقه حفاظتشده سبزکوه برای گونههای در معرض خطر و کمیاب را نشان میدهد.
کریمی افزود: پرنده هما به دلیل نقش اکولوژیکی منحصربهفرد خود در پاکسازی طبیعت و نیز اهمیت فرهنگی و نمادین آن، از گونههای ارزشمند حیات وحش به شمار میرود که در سالهای اخیر در بسیاری از مناطق کشور کمتر مشاهده شده است.