یک انبار با ذخیره غیر قانونی حدود هزار تن کود شیمیایی قاچاق در شهرک صنعتی سمنان کشف و مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت : در جریان بازرسیهای محسوس و نامحسوس از انبارهای نگهداری کالاهای راهبردی ، یک انبار غیرفعال در شهرک صنعتی سمنان شناسایی و در بازرسی از آن حدود یکهزار تن کود شیمیایی قاچاق کشف شد.
محمدتقی گلی با بیان اینکه این انبار احتکار و نگهداری غیر قانونی نهادههای کشاورزی مهر و موم شد گفت : پرونده این تخلف در مراجع قضایی پیگیری و کود شیمیایی کشف شده پس از طی تشریفات قانونی، با قیمت مصوب در بازار توزیع خواهد شد