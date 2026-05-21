ویژه برنامه «دست اول»، هر روز ساعت ۱۸ از شبکه ورزش به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، می‌پردازد.

دست اول‌های جام جهانی ۲۰۲۶، در «دست اول»

به کزارش خبرگزاری صداوسیما، عمادالدین اعرابی مجری برنامه و مدیر روابط عمومی شبکه ورزش، با حضور در استودیو شبکه ورزش گفت: شبکه ورزش به عنوان شبکه تخصصی ورزش، خبرهای مربوط به مسابقات جام جهانی را با این ویژه برنامه آغاز کرد.

«دست اول»، یک بخش خبری است که آخرین خبرها و رویدادهای ورزشی جهان و ایران را پخش می کند، این ویژه برنامه که هر روز از شبکه ورزش پخش می شود، در ابتدای برنامه یک سهم بسیار زیادی اختصاص می دهد به تیم ملی کشورمان که در حال حاضر در اردوی آماده سازی در ترکیه است. ارتباط با خبرنگار شبکه ورزش، گفتگو با سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفتگو با کارشناسان مرتبط درباره آخرین شرایط تیم ملی، از بخش های این برنامه است.

در ادامه این برنامه می پردازد به سایر تیم ها، اخبار و حواشی تیم های شرکت کننده، یک بخش می پردازد به مرور نشریات ایران و جهان، برنامه «دست اول»، تا چند روز مانده به جام جهانی پخش می شود بعد یک برنامه دیگری از شبکه ورزش پخش می شود با یک دکور منحصر به فرد، این برنامه تا آخرین روز جام جهانی ادامه دارد و در آن چهره های به نام ورزشی و کارشناسان به نام همراه مخاطبان خواهند بود. در طول برگزاری مسابقات جام جهانی، مسابقات حساس و رقابت های ایران زنده پخش می شود.

وی درباره برنامه «قهرمان ایران»، هم گفت: این برنامه جشنواره انتخاب برترین های ورزشی سال ۱۴۰۴ است که با نطر کارشناسان متخصص نامزدها انتخاب می شوند و در برنامه تلویزیونی حضور می یابند. مردم از طریق درگاه روبیکا و تلفن ۳۰۰۰۰۳، رای خود را اعلام می کنند.

شبکه ورزش با برنامه «قهرمان ایران»، بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای جمع آوری کرد، هفته آینده برنامه تلویزیونی «قهرمان ایران»، پایان می یاد و به احتمال زیاد هفته دوم خرداد مراسم اختتامیه آن با حضور بزرگان ورزش برگزار می شود و در یک پخش زنده تلویزیونی برترین ها مشخص می شوند.

شبکه ورزش برنامه های زنده دیگری هم داشت که از آن جمله می توان به اهتزاز پرچم و افتخارآفرینی ورزشکاران در ایام جنگ که زنده پخش می شد اشاره کرد. کاروان شهدای ناو دنا را داشتیم که در رقابت های ساحلی آسیا افتخارآفرینی کسب کردند.

در روزهای ابتدایی جنگ شبکه ورزش با پخش زنده «کادر فنی»، همراه مخاطبان خود بود. به تازگی رقابت های وزنه برداری را داشتیم که شبکه ورزش به صورت زنده آنها را پوشش داد در کنار این والیبال لیگ قهرمانان آسیا بود که پخش زنده شد. امروز لیگ هندبال پخش زنده است، برترین های گلف پخش زنده است، مسابقات دو و میدانی جایزه بزرگ پخش زنده دارد. مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا از امروز آغاز می شو و به صورت زنده تا یکشنبه آینده از شبکه ورزش پخش می شود.

در ایام جنگ در شبکه ورزش مهم ترین اتفاقی که افتاد پخش بیش از سه هزار دقیقه پخش زنده برنامه «کادر فنی»، بود. این برنامه بازتاب واکنش های جامعه ورزشی بود. قهرمانان جامعه ورزشی با حضور در برنامه با مردم صحبت می کردند. حدود ۳۵ الی ۴۰ قسمت از این برنامه در ایام جنگ زنده از شبکه ورزش پخش شد.

در زمان پخش مسابقات جام جهانی، سایر برنامه های شبکه ورزش پخش می شود، رقابت ها و لیگ هایی که برگزار می شود در منهای فوتبال، شبکه ورزش پابرجاست اما قاعدتا شبکه ورزش به عنوان شبکه تخصصی ورزش مثل تمام رسانه های تخصصی ورزشی در دنیا به

