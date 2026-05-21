دستگاه اکوکاردیوگرافی اهدایی خانواده مرحوم ناصر خان حیدری کانی سانانی در بیمارستان فجر مریوان به بهره‌برداری رسید این کار اقدامی مؤثر در ارتقای خدمات تخصصی قلب و عروق و کاهش اعزام بیماران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این دستگاه با هزینه‌ای حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تهیه و نصب شده است. این اقدام با حضور مسئولان شهرستان و فعالان حوزه سلامت انجام شد. به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، راه‌اندازی این دستگاه نقش مهمی در ارتقای خدمات تخصصی قلب و عروق دارد. همچنین این اقدام موجب کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان خواهد شد. در این مراسم از خانواده مرحوم ناصر خان حیدری قدردانی شد.