پخش زنده
امروز: -
روستای گردشگری قلعه بالا از توابع شهرستان شاهرود با معماری و طبیعتی منحصر به فرد در آستانه ثبت جهانی قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: پرونده روستای قلعه بالا بعنوان یکی از هشت روستای کشور برای ثبت جهانی فرایند نهایی شدن را طی میکند و قرار است مستندات این روستای هدف گردشگری ۲۶ خرداد امسال برای بررسی به سازمان جهانی گردشگری ارسال شود.
وی گفت: و ثبت آن نه تنها نشان دهنده ظرفیت بالای میراث طبیعی و فرهنگی منطقه است بلکه فرصت بی نظیری برای معرفی استعدادهای گردشگری استان در سطح بین المللی محسوب میشود.
این روستا در منطقهای کوهپایهای قرار دارد و در ساخت خانههای آن از معماری پلکانی استفاده شده است.