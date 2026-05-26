روستای گردشگری قلعه بالا از توابع شهرستان شاهرود با معماری و طبیعتی منحصر به فرد در آستانه ثبت جهانی قرار دارد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جلال تاجیک مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: پرونده روستای قلعه بالا بعنوان یکی از هشت روستای کشور برای ثبت جهانی فرایند نهایی شدن را طی میکند و قرار است مستندات این روستای هدف گردشگری ۲۶ خرداد امسال برای بررسی به سازمان جهانی گردشگری ارسال شود.

وی گفت: و ثبت آن نه تنها نشان دهنده ظرفیت بالای میراث طبیعی و فرهنگی منطقه است بلکه فرصت بی نظیری برای معرفی استعداد‌های گردشگری استان در سطح بین المللی محسوب میشود.

این روستا در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار دارد و در ساخت خانه‌های آن از معماری پلکانی استفاده شده است.