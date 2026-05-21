افکار عمومی جهان در جنگ تحمیلی سوم با ما است و آمریکا را متجاوز و ایران را محق می‌داند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دومین سالگرد شهید جمهور و اجلاس سالانه جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی در مشهد گفت: دیپلماسی پرده‌ای دیگر از جنگ سخت است که باید وارد آن شد و پشت میز مذاکره محکم ایستاد و راهکار این است که دست برتر ایران با استحکام داخلی حفظ شود.

حجت‌الاسلام علی سعیدی در سپاه در تبیین اهداف آمریکا از درخواست مذاکره افزود: آمریکا تصور می‌کرد ایران در مذاکرات عمان ضعیف شده است و احتمالاً اخبار واقعی به ترامپ نمی‌دهند و هدف آنها آزمون میزان مقاومت ایران و معامله بر سر دستاورد‌هایی بود که در جنگ به دست نیاوردند.

وی ادامه داد: ما مطالبات خود را در ۱۰ مورد اعلام کردیم، در برابر ۱۵ موردی که طرف مقابل مطرح کرد. آنها زیر قولشان زدند، اما ما تسلیم نشدیم، چرا که مذاکره با تسلیم متفاوت است.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه گفت: اکنون هر کشوری تاب آوری بیشتری داشته باشد، پیروز است. تنگه هرمز پاشنه آشیل آمریکاست چرا که می‌تواند نظام پترو دلار را باطل کند. اگر ما بگوئیم عوارض تنگه هرمز را با ریال، روبل یا یوان دریافت می‌کنیم، کمر دلار شکسته می‌شود و این مهمترین نگرانی ترامپ است.

سعیدی با بیان این که آمریکا با مشکلات متعددی رو به رو است افزود: برگزاری جام جهانی در فضای ناامن ممکن نیست، قیمت بنزین در آمریکا به پنج تا هفت دلار در هر گالن رسیده، از سال ۲۰۰۹ تاکنون یک سنت به حقوق کارکنان دولت این کشور اضافه نشده، کشاورزی اش در حال فلج شدن است و انتخابات میان‌ دوره‌ای فشار را بر ترامپ افزایش داده است.

وی با اشاره به بودجه چند برابری نظامی آمریکا نسبت به ایران، جنگ اخیر را نابرابر ترین جنگ تاریخ خواند و گفت: دشمن با سه هدف اصلی نابودی توان هسته‌ای، توان موشکی و سقوط نظام، سه مرحله جنگ ۱۲ روزه، اغتشاشات سراسری و جنگ ۴۰ روزه را طراحی کرد که مهم‌ ترین جنایت آن، ترور رهبری بود، اما با لطف الهی و حضور مردم، همه طرح‌ها شکست خورد.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به تحلیل هوش مصنوعی از نظرات کارشناسان جهان گفت: ۶۰ درصد تحلیل‌ها، پیروزی ایران را تأیید می‌کند و در نظرسنجی از کشور‌های عربی، ۷۵ درصد مردم ایران را پیروز می‌دانند.