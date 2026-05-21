فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری دو برادر که در قالب یک باند حرفه‌ای اقدام به سرقت منزل در قزوین و گیلان می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل در شهر قزوین، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قزوین قرار گرفت.

سردار طرهانی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل‌های وقوع سرقت، انجام اقدامات علمی و تخصصی و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود در صحنه، رد پای دو برادر را در این سرقت‌ها به دست آوردند. با شناسایی هویت اصلی آنان مشخص شد که این افراد از مجرمان غیربومی و حرفه‌ای هستند که با سکونت در یکی از استان‌های مجاور، به‌صورت هفتگی به قزوین رفت‌وآمد کرده و دست به سرقت می‌زدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه با رصد هوشمندانه کارآگاهان، منزل متهمان در استان همجوار شناسایی و رفت‌وآمد آنان زیر نظر گرفته شد، گفت: با کنترل رفت‌وآمد به منزل متهمان، یکی از سارقان دستگیر و متهم دیگر نیز در زندان کرمانشاه شناسایی شد و پس از هماهنگی‌های لازم هر دو متهم به پلیس آگاهی استان قزوین منتقل شدند.

سردار طرهانی افزود: این سارقان در تحقیقات صورت‌گرفته به بیش از ۳۰ فقره سرقت منزل در استان‌های قزوین و گیلان اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی قضائی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.