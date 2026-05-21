وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گفت: ۳۲۰۰ طرح گردشگری با بیش از ۳ همت سرمایه در کشور فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، وزیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در شورای اداری خوانسار گفت: خوانسار دارای شخصیتی عمیق در حوزه فرهنگ و تاریخ است و مفاخر بزرگی همچون آیت‌الله خوانساری را در خود پرورش داده است.

صالحی امیری همچنین در خصوص ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری افزود: هم اکنون ۳۲۰۰ طرح گردشگری در کشور در حال اجرا است و بیش از سه همت سرمایه در این حوزه فعال شده است.

وی گفت: باید از خیران، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این حوزه قدردانی کرد و اجازه نداد با تصمیمات یا اقدامات نادرست، سرمایه‌گذار ایرانی از کشور خارج شود.

صالحی امیری ادامه داد: توسعه تنها گزینه نجات ملت ایران است و اگر درهای توسعه در کشور بسته شود، مسیر پیشرفت نیز مسدود خواهد شد، توسعه گردشگری، توسعه سلامت، توسعه صنعت و دیگر حوزه‌ها باید با جدیت دنبال شود تا اقتصاد کشور تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری برای آینده کشور گفت: امروز سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال نسل جوان در حقیقت نوعی عبادت و خدمت به کشور است و همانند حضور در میدان و حمایت از ایران ارزشمند تلقی می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین به ظرفیت‌های ایران در حوزه میراث جهانی اشاره کرد و افزود: ایران ظرفیت ثبت ۵۸ اثر دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو را دارد و اگر محدودیت ثبت سالانه در این سازمان برداشته شود، امکان ثبت این آثار فراهم خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه صنایع دستی و بوم‌گردی نیز گفت: اگر به دنبال خدمت واقعی به ایران هستیم باید برای جوانان اشتغال فراهم کنیم، در همین راستا سال گذشته شش همت برای حمایت از صنایع دستی و بوم‌گردی اختصاص یافت و این رقم امسال به بیش از ۱۱ همت افزایش پیدا کرده است.