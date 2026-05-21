به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های اخیر تعزیرات حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها و فروشندگان روغن خوراکی، مشتریان را مجبور به خرید کالا‌های دیگر در کنار روغن می‌کنند؛ اقدامی که تعزیرات آن را تخلف دانسته و بر لزوم رعایت قیمت مصوب تأکید کرده است.

نوراللهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر توزیع نامناسب و فروش اجباری کالا در کنار روغن خوراکی، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شده است و آخرین قیمت مصوب روغن ۱۲ فروردین بوده و نرخ جدید ۱۵ اردیبهشت، هنوز به صورت رسمی تأیید نهایی نشده است؛ با این حال، برخی گزارش‌ها از ورود روغن با نرخ جدید به بازار و اجبار خریداران به تهیه اقلام دیگر حکایت دارد.

قاسمی معاون بازرسی اداره صمت نیز گفت: فروش اجباری هرگونه کالا در کنار روغن، تخلف محسوب شده و با واحد‌های صنفی متخلف برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و قیمت مصوب همان نرخ ۲۱ اردیبهشت است و هر گونه گران‌فروشی یا شرط‌گذاری برای خرید، ممنوع است.

شهروندان در صورت مشاهده تخلف، می‌توانند با شماره تلفن ۱۳۵ (ستاد خبری تعزیرات) تماس بگیرند.