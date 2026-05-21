بازرسان تعزیرات حکومتی با کم فروشی، گرانفروشی و فروش اجباری در توزیع روغن برخورد میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گزارشهای مردمی و بازرسیهای اخیر تعزیرات حاکی از آن است که برخی شرکتها و فروشندگان روغن خوراکی، مشتریان را مجبور به خرید کالاهای دیگر در کنار روغن میکنند؛ اقدامی که تعزیرات آن را تخلف دانسته و بر لزوم رعایت قیمت مصوب تأکید کرده است.
نوراللهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در پی گزارشهایی مبنی بر توزیع نامناسب و فروش اجباری کالا در کنار روغن خوراکی، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل شده است و آخرین قیمت مصوب روغن ۱۲ فروردین بوده و نرخ جدید ۱۵ اردیبهشت، هنوز به صورت رسمی تأیید نهایی نشده است؛ با این حال، برخی گزارشها از ورود روغن با نرخ جدید به بازار و اجبار خریداران به تهیه اقلام دیگر حکایت دارد.