پلمب دو واحد غیرمجاز آب‌کاری و زغال‌گیری در باغکمش پردیس

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس از پلمپ دو واحد غیرمجاز آبکاری و زغال‌گیری در منطقه باغکمش این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد‌ها به دلیل فعالیت بدون مجوز و ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، با پیگیری و اقدام قانونی پلمب شدند.