پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس از پلمپ دو واحد غیرمجاز آبکاری و زغالگیری در منطقه باغکمش این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها به دلیل فعالیت بدون مجوز و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، با پیگیری و اقدام قانونی پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن فراهانی با تشریح این خبر گفت: حفاظت از محیط زیست و صیانت از سلامت شهروندان از اولویتهای اصلی این اداره است و در این زمینه با متخلفان برابر قانون برخورد قاطع خواهد شد.
وی با تأکید بر تداوم نظارتها و پایشهای زیستمحیطی در سطح شهرستان افزود: برخورد با واحدهای آلاینده و فاقد مجوز در دستور کار مستمر این اداره قرار دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پردیس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را به این اداره اطلاع دهند.