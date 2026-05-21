به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اهمیت نهاد روابط عمومی در جنگ ترکیبی و نبرد روایت‌ها افزود: کارویژه روابط عمومی، جهاد مقدس تبیین و بیان هنرمندانه خدمات و برکات نظام بابرکت جمهوری اسلامی ایران و نیز خنثی‌سازی جنگ روانی_ رسانه‌ای دشمنان تاریخی این ملت بزرگ، تمدن‌ساز و موحّد است.

سیدمهدی هاشمی افزود: قوه قضائیه به علت برخورد قاطع با خائنان و وطن‌فروشان، آماج تخریب تروریست‌های رسانه‌ای قرار دارد و از سوی دیگر، اقدامات تحول‌گرایانه، مردم‌محور و فناورانه‌ای بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضائیه صورت گرفته که باید برای امیدآفرینی و ارتقاء رضایتمندی، به نحو شایسته برای عموم جامعه تبیین شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در نخستین جشنواره انتخاب روابط‌عمومی‌های برتر دستگاه قضایی استان کرمان با کسب ۹۶ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، حائز رتبه نخست در بین سازمان‌های تابعه دادگستری شده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان هم خاطرنشان کرد: روابط عمومی در سازمان ثبت اسناد و املاک که نهاد حقوقی است، علاوه بر برقراری ارتباط دوسویه و متقابل بین مردم و دستگاه و تبیین صادقانه خدمات، رسالت دیگری نیز برعهده دارد و آن ترجمه قوانین و مقررات پیچیده ثبتی به زبان عامه است.

محمدسعید ابراهیمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تصریح کرد: هدف غایی تصویب قانون الزام، توسعه ثبت رسمی معاملات، اتمام حدنگاری و پایان دادن به قولنامه‌های عادی است.

