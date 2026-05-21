به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی، عملیات گسترده پاک‌سازی و ساماندهی محوطه‌های تاریخی روستای تمتمان ارومیه با مشارکت فعال اهالی و کارشناسان میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی انجام شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: این اقدام با هدف ارتقای سطح سلامت محیط زیست در سایت‌های باستانی و آماده‌سازی این روستای باستانی برای استقبال از گردشگران صورت گرفت و هدف اصلی از این عملیات، حذف پسماند‌ها و عوامل تخریب‌گر از پیرامون بنا‌های تاریخی و بازگرداندن جلوه بصری به بافت اصیل تمتمان بود.

داوود فرازی افزود: در جریان این برنامه، تیم‌های کارشناسی و داوطلبان با تمرکز بر نقاط حساس تاریخی، به پاک‌سازی مسیر‌های دسترسی و محوطه‌های پیرامون آثار باستانی پرداختند.

او ادامه داد: پاک‌سازی محوطه، تنها بخش کوچکی از فرآیند مدیریت میراث است و اصلی‌ترین هدف، ایجاد فرهنگ «میراث‌داری» در میان ساکنان و گردشگران است تا از آسیب‌های ناشی از مدیریت نادرست پسماند به ساختار‌های تاریخی جلوگیری شود.