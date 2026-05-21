هوای اصفهان ۳ تا ۴ درجه گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.
حجتالله علی عسکریان ادامه داد:دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه بالای صفر و کمینه آن بامداد جمعه به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسوول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: تا اواخر وقت فردا گذر امواج ضعیف از فراز استان را خواهیم داشت که موجب ابرناکی و وزش باد به نسبت شدید در اغلب نقاط اصفهان و رگبارهای خفیف و رعدوبرق در شمال استان خواهد شد.
علیعسکریان افزود: در این ایام با توجه به سرعت وزش باد در مناطق شرقی احتمال برخاستن یا انتقال گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.