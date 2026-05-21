معاون پژوهشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاورد‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از برنامه‌ریزی برای تقویت بیشتر زیرساخت‌های پژوهشی این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاهرخ آخوندزاده با بیان اینکه اعتبارات این حوزه در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است، گفت: اعتبارات پژوهشی امسال به حدود ۲.۲ همت رسیده که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان در فهرست افراد برتر یک و دو درصدی جهان، این موضوع را نشانه‌ای از ظرفیت بالای علمی و پژوهشی این دانشگاه دانست و افزود: برای حمایت و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، در سال گذشته حمایت‌های قابل قبولی انجام شد و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.

معاون پژوهشی وزیر بهداشت همچنین به تصمیمات اتخاذشده درباره افزایش شمارگان و فرکانس چاپ مجلات علمی اشاره کرد و گفت: هدف این است که بتوانیم تعداد بیشتری از مقالات پژوهشگران علوم پزشکی کشور را در ماه منتشر کنیم.