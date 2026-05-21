معاون فناوری اطلاعات و آمار‌های جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان:

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فناوری اطلاعات و آمار‌های جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: سن مادر (چه در اولین بارداری و چه در کل فرزندآوری) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جمعیت‌شناختی و سلامت عمومی است و در بیشتر نقاط جهان، میانگین سن مادران در زمان تولد اولین فرزند به طور پیوسته در حال افزایش است.

محمد عباسی افزود: میانگین جهانی سن مادر در اولین زایمان در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲۴ و نیم سال است که این معیار برای کشور در سال گذشته، حدود ۲۸ سال و برای استان اصفهان حدود ۳۰ سال ثبت شده است.

وی ادامه داد: پارسال از مجموع ۴۳ هزار و ۶۷۹ ولادت ثبت شده در استان اصفهان، در هفت و هشت صدم درصد

سن مادر بیشتر از ۴۰ سال ثبت شده است در حالی که ۱۰ سال پیش (سال ۱۳۹۴)، این میزان، دو و ۱۳ صدم درصد بود که این آمار نشان دهنده افزایش محسوس سن مادران در هنگام تولد فرزند است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بارداری در سن بیش از ۳۰ سال وبویژه بیش از ۴۰ سال، با افزایش حساسیت مراقبتی برای مادر و فرزند رو‌به‌رو است.