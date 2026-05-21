به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بر اساس اعلام دبیرخانه هشتمین مهرواره «با خدا حرف بزن» عبدالله سهمویی عضو مرکز فرهنگی هنری سیراف کانون استان بوشهر رتبه دوم اذان بخش نوجوان و طوبی یزدانپناه مربی مرکز فرهنگی هنری دالکی کانون استان بوشهر رتبه اول داستان کوتاه بزرگسال را از آن خود کردند.

در این دوره از مهرواره، هئیت داوران پس از داوری ۴هزار و ۱۸۰ اثر در بخش‌های مختلف شامل قصه‌گویی، پادکست، اذان، فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه‌ای، نقاشی، خوش‌نویسی، شعر نوجوان، داستان کوتاه و دل‌نوشته، ۵۸ اثر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کردند.

فراخوان هشتمین مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی «با خدا حرف بزن» آذر ۱۴۰۴ به صورت ملی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی منتشر شد و پیش از آن هفت سال به صورت استانی برگزار شده بود.