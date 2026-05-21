به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، لطف الله فروزنده در حاشیه مراسم تجلیل از کسبه فعال در جنگ سوم تحمیلی، با اعلام آخرین وضعیت رسیدگی به خسارت‌های ناشی از حادثه اخیر گفت: در بخش آسیب‌های متوسط، ۹۷ درصد کار تقریباً تمام شده و آمار‌ها حاکی از پیشرفت قابل قبول است.

فروزنده در ادامه، با اشاره به دسته‌بندی خسارت‌دیدگان اظهار داشت: گروه اول افرادی بودند که تا ۵۰۰ میلیون تومان آسیب دیده‌اند که حدود ۹۰ درصد کار آنها به پایان رسیده و مردم با کمک مالی شهرداری بازسازی را انجام می‌دهند.

وی افزود: برای گروه دوم با خسارت بالای ۵۰۰ میلیون تومان نیز نزدیک به ۷۰ درصد قرارداد‌ها بسته شده و سازندگان مشخص هستند. بازسازی این واحد‌ها دو تا سه ماه طول می‌کشد و تا آماده شدن منازل، همچنان در هتل از این افراد پذیرایی می‌شود.

معاون شهردار تهران تأکید کرد: به این گروه ۲۰۰ میلیون تومان هدیه برای تأمین اثاثیه آسیب‌دیده پرداخت شده است.

فروزنده در ادامه به واحد‌های نیازمند تخریب و بازسازی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۵۰۰ واحد داریم که حدود ۵۰ درصد ودیعه را دریافت کرده‌اند و به دنبال اسکان موقت هستند. پس از پیدا کردن اسکان، شهرداری به عنوان تسهیل‌گر جلساتی با مردم و سازندگان برگزار و هزینه بازسازی را تقبل می‌کند. همچنین هدیه ۴۰۰ میلیون تومانی برای خرید وسایل اولیه به آنها تعلق می‌گیرد.

وی درباره خسارت اثاثیه و خودرو نیز یادآور شد: این بخش با دولت است. ما اطلاعات کارشناسی را مستند و تقدیم کرده‌ایم. امیدواریم با همراهی مالکان، این پروژه تا پایان خرداد به نتیجه برسد و برگ زرینی در کارنامه خدمات شهرداری ثبت شود.