به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مسعود بهرام‌پور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به گسترش فرهنگ مقاومت در جهان بیان داشت: فرهنگ مقاومت امروز به جریانی اثرگذار تبدیل شده و استکبار جهانی را به زانو درآورده است.

وی افزود: مردم دزفول در طول دوران ۸ سال دفاع مقدس در شهر ماندند و در مقابل دشمن ایستادگی کردند؛ آیت‌الله سیدمجدالدین قاضی نیز به عنوان اسوه مقاومت در شهر حضور داشت و مردم را به پایداری تشویق می‌کرد.

حجت الاسلام بهرام پور ادامه داد: امروز نیز رهبر شهید کشورمان فرهنگ مقاومت را در جامعه نهادینه کرد و فرهنگ جهادی را در کنار روحیه بسیجی در میان ملت ایران گسترش داد.

امام جمعه دزفول اظهار کرد: اگر دزفول به عنوان شهری الگو در دوران دفاع مقدس مطرح شده، به این دلیل است که پیش از انقلاب، مراجع و علمای بزرگی در این شهر حضور داشتند و مساجد دزفول که به نام علما و فضلای شهر شناخته می‌شوند، نشان‌دهنده تاثیرگذاری این بزرگان در تعلیم و تربیت مردم است.

وی گفت: اکنون فرهنگ مقاومت تا بیخ گوش کاخ سفید نیز نفوذ کرده و این فرهنگ جهانی شده است؛ به‌گونه‌ای که مردم در نقاط مختلف جهان برای حمایت از مردم فلسطین و لبنان به میدان می‌آیند.

حجت‌الاسلام بهرام‌پور تصریح کرد: امروز هیچ نقطه‌ای از دزفول خالی از حضور مردم نیست و مردم در جای‌جای شهر با برگزاری تجمع، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب، از نیرو‌های مسلح حمایت می‌کنند.

وی می‌گوید: مردم دزفول علاوه بر سبزقبا (ع)، در ۶۰ نقطه دیگر نیز تجمع کرده‌اند و کاروان‌های خودرویی هر شب مسافتی بیش از ۱۰ کیلومتر را طی می‌کنند.

حجت‌الاسلام بهرام‌پور بیان داشت: مردم دزفول در سه تیپ مستقل حضور فعال دارند و اگر دشمن بخواهد دست به اقدامی بزند، پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد.

شهرستان دزفول در دوران دفاع مقدس بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ شهید تقدیم میهن اسلامی کرده است و چهارم خرداد در تقویم رسمی کشور به نام روز مقاومت و پایداری و روز دزفول نام‌گذاری شده است.