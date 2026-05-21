مردی ۶۰ ساله اهل روستای کهتویه شهرستان بستک که برای جستجوی عسل به کوههای اطراف رفته بود با افتادن در شکاف کوه دچار خفگی شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بخشدار جناح شهرستان بستک گفت: با اعلام اهالی روستا، بلافاصله کار جستوجو با همکاری نیروهای مردمی و دو تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر و انتظامی آغاز شد.
حمید قسوریان جهرمی افزود: پس از هشت ساعت تلاش، جسد این مرد که در شکاف کوه دچار خفگی شده بود، پیدا و توسط نیروهای مردمی و امدادی به پایین کوه منتقل شد.