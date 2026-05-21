تجلیل از مربیان، دانش آموزان، پیشکسوتان و اعضای سازمان دانش آموزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان دانش‌آموزی، در آیینی باشکوه از مربیان، دانش‌آموزان پیشتاز، پیشکسوتان و فعالان سازمان دانش‌آموزی آذربایجان غربی تجلیل شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس این نهاد انقلابی و تربیتی، بر جایگاه ویژه تشکل‌های دانش‌آموزی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

صمیمی در بخش نخست سخنان خود با اشاره به اهمیت فعالیت‌های تشکیلاتی، اظهار کرد: سازمان دانش‌آموزی بستری بی‌نظیر برای تمرین زندگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری است. دانش‌آموز با عضویت در این سازمان، فراتر از کلاس‌های درس، مهارت‌های زیستن، تعامل اجتماعی و آمادگی برای ایفای نقش‌های کلان در آینده را می‌آموزد.

وی افزود: تربیت تمام‌ساحتی که مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، در دل فعالیت‌های سازمان دانش‌آموزی محقق می‌شود؛ چرا که این فعالیت‌ها به جای تکیه صرف بر حافظه‌محوری، بر مهارت‌محوری استوارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه سازمان دانش‌آموزی مأمنی برای هم‌افزایی است، گفت: این سازمان عامل مهمی در انسجام و وحدت دانش‌آموزان از سطوح مختلف و فرهنگ‌های متنوع استان است. ما در این تشکل‌ها به دنبال ایجاد روحیه برادری، گذشت و همدلی هستیم تا دانش‌آموزان با درک صحیح از حقوق و تکالیف خود، در مسیر اعتلای ایران اسلامی گام بردارند.

صمیمی در ادامه به ظرفیت‌های کلیدی سازمان اشاره کرد و افزود: تشکل پیشتازان به عنوان یکی از بازوان توانمند تربیتی، نقشی حیاتی در تربیت دانش‌آموزانی با نظم، انضباط و روحیه تشکیلاتی دارد. همچنین، نگاه ما به مجلس دانش‌آموزی، نگاهی راهبردی است. ما به دنبال شنیدن صدای دانش‌آموزان هستیم و مجلس دانش‌آموزی تریبون رسمی و مؤثری است که باید بیش از پیش تقویت شود تا دانش‌آموزان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در بخش پایانی سخنان خود، از تلاش‌های بی‌وقفه خبرگزاری پانا تجلیل کرد و گفت: خبرگزاری پانا به عنوان رسانه اختصاصی دانش‌آموزان، با فعالیت‌های شبانه‌روزی خود توانسته است ضمن انعکاس درست مطالبات دانش‌آموزی، به عنوان مدرسه‌ای برای تربیت خبرنگاران متعهد و متخصص عمل کند. عملکرد سازمان دانش‌آموزی استان در حیطه‌های مختلف، از جمله در برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و مهارت‌محور، بسیار موفق و قابل‌تحسین است که این موفقیت مرهون زحمات مربیان فداکار و پیشکسوتان عزیزی است که چراغ این راه را روشن نگاه داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با تداوم این مسیر و افزایش کیفیت فعالیت‌های تربیتی در تمام نقاط استان، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های دانش‌آموزان عزیز باشیم.

در پایان این مراسم، از برگزیدگان عرصه‌های مختلف سازمان دانش‌آموزی استان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود تجلیل شد.