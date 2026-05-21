به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، خانه کتاب و ادبیات ایران طی سال‌های فعالیت خود تلاش کرده است در حوزه نشر فرهنگ و تمدن اسلامی و با انگیزه اعتلا و شکوفایی شئون فرهنگ، کتاب و ادبیات ایران فعایت داشته باشد، انتشارات این موسسه نیز طی ادوار مختلف با انتشار کتاب‌های تخصصی در حوزه صنعت نشر این رسالت را به شکل‌های مختلف دنبال کرده است.

انتشا آثاری در حوزه‌های پژوهشی، نقد ادبی، تاریخ شفاهی و مطالعات فرهنگی برخی از این اقدامات است، از جمله عناوین منتشر شده می‌توان به اصول و شیوه‌های نقد ادبی، تاریخ شفاهی ترجمه: گفت‌و‌گو با مترجمان، اخلاق و آیین نقد کتابژ مجموعه مقالات همایش‌های تخصصی ادبیات کودک و نوجوان وگزارش‌های پژوهشی در حوزه علوم اسلامی و هوش مصنوعی اشاره کرد.

اما همزمان با هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، انتشارات این موسسه تعدادی از کتاب‌های کاربردی خود را روانه بازار نشر کرده است که به اختصار به سراغ جدیترین منابع آن می‌رویم.

«نشر کتاب و تمدن»

نخستین کتابی که به سراغ آن می‌رویم، «نشر کتاب و تمدن» تالیف عبدالحسین آذرنگ است. این کتاب در شرحی مفصل به «پیدایش نشر چاپی: زمینه‌ها و تاثیرها، پیامد‌ها و واکنش‌ها در عصر پسانوزایی، پیشگامان در عرصه نشر، تاثیر‌ها بر نشر و تاثیرگذارها، عصر جدید و فصلی تازه در نشر، عصر جدید و فصلی تازه در نشر، جنبش روشنگری و نشر، نشر در سده ۱۸ م، نشر در سده ۱۸ م، سلسله تحولات دیگری در نشر، نشر در سده ۱۹ م، رویداد‌های تاثیرگذار بر نشر سده ۱۹ م، ادبیات در سده ۱۹ م، نشر انگلستان و فرانسه در سده ۱۹ م، نشر سده ۱۹ م در چند کشور دیگر، نشر در سده ۲۰ م، چند رویداد و جنبه تاثیرگذار، وضعیت نشر در چند کشور، عرصه‌ها و عامل‌های دیگر، انتقال کانون نشر و تحول آن در آمریکا، تحول در ساختار و مشی نشر آمریکا، رویداد‌هایی در نشر دهه‌های آخر سده ۲۰ م آمریکا و نشر در سده ۲۱ م و آینده پیش روی می‌پردازد.

نویسنده در این کتاب سعی کرده تا رابطه میان نشر کتاب و توسعه تمدن و فرهنگ را واکاوی کند و اثرگذاری و کارآیی متقابل آنها بر هم شناخته شوند، آذرنگ که آثار درخشانی در حوزه نشر دارد با مراجعه به منابع بسیار، به بررسی زمینه‌های پیدایش نشر، آغاز چاپ، نخستین تحولات این صنعت و عامل‌های تاثیرگذار بر نشر پرداخته است.

این کتاب در ۲۳ فصل تهیه و تنظیم شده است و نویسنده، کتاب را با سخن درباره «پیدایش نشر چاپی» آغاز و در ادامه به پیامد‌ها و واکنش‌های در عصر پسانوزایی» اشاره می‌کند.

از دیگر مباحث این کتاب می‌توان به پیشگامان در عرصه نشر و تاثیر‌ها بر نشر و تاثیرگذارها، جنبش روشنگری و نشر و سلسله تحولات در نشر و بررسی وضعیت نشر در چند کشور اشاره کرد.

کتاب «تاریخ و تحول نشر: درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب»

اثر دیگری که به سراغ آن می‌رویم، کتاب «تاریخ و تحول نشر: درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب» نوشته عبدالحسین آذرنگ، است، کتاب دیگری است که از سوی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در نمایشگاه مجازی عرضه شده است.

عبدالحسین آذرنگ، نویسنده، پژوهش‎گر، مترجم، ویراستار، مدرس، دانشنامه‌نگار و عضو شورای علمی دانشنامۀ ایران که آثار متعددی در حوزه نشر دارد، در این کتاب به طور تفصیلی به تاریخ و تحویل نشر در ایران می‌پردازد و با معرفی زوایای مختلف نشر کتاب در ایران، اثری قابل توجه و قابل اتکا برای پژوهشگران و محققان فراهم و آماده‌سازی کرده است.

این کتاب در زمینه کلیات بوده و در زمستان ۱۳۹۶ در فهرست نامزد‌های دریافت جایزه کتاب سال قرار گرفت، نویسنده در کتاب بر این موضوع اشاره دارد که نشر از تأثیرگذارترین عوامل در آفرینش‌های فرهنگی و گسترش رهاورد‌ها در همه زمینه‌های فکری است. کمتر اندیشه‌ای را می‌توان یافت که از مسیر نشر نگذشته باشد. تاریخ همه تلاش‌ها و دستاورد‌های معنوی به گونه‌ای با تاریخ نشر در ارتباط است.

کتاب حاضر به بررسی تاریخ نشر کتاب در ایران، پس از ورود فناوری چاپ به کشور تا آستانه انقلاب اسلامی می‌پردازد و می‌توان گفت خانه کتاب با انتشار این اثر راه را بر پژوهش و بررسی در ناشناخته‌ها، کم شناخته‌ها و بدشناخته‌های تاریخ کتاب در ایران گشوده است.

این کتاب در ۹۳۸ صفحه و شمارگان ۳۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

«پژوه‌نوشت»

«پژوه نوشت؛ ۱۲۹ نوشتار در زمینه کتاب‌کاوی، مجله‌پژوهی، روزنامه‌شناسی» اثر سیدفرید قاسمی، نویسنده یکی دیگر از پیشنهادیی است که می‌توانید در نمایشگاه مجازی کتاب جست‌و‌جو کنید. این کتاب ۱۲۹ نوشتار و گفتار در زمینه کتاب‌کاوی، مجله‌پژوهی و روزنامه‌شناسی را در بر می‌گیرد که از ۱۳۹۷ تا نوروز ۱۴۰۵ نوشته شده و سی فصل دارد.

در درآمد این کتاب به قلم سیدفرید قاسمی آمده است؛ «پژوه‌نوشت: ۱۲۹ نوشتار و گفتار در زمینه کتاب‌کاوی، مجله‌پژوهی و روزنامه‌شناسی» در بردارنده گزیده مقاله‌ها، مقدمه‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی است که از یلدای ۱۳۹۷ تا نوروز ۱۴۰۵ نوشته‌ام. همچنین از گفته‌های سال‌های یادشده ۷ سخنرانی و ۵ گفت‌و‌گو نیز در این کتاب خواهید خواند.

در یک نظم سردستی که «درآمد» در آغاز و «پیوست» پایان‌بخش آن است، این مجموعه به ۲۱ سرفصل اصلی ذیل، تفکیک شده است.

جستارک، واکاوی، کارنامه، سرآغاز، یادداشت، کندوکاو، تاریخک، نویافته، کتابگزاری، نکته، دیار، تک‌نگاری، مقدمه، مرور، نظر، میلاد، دلنوشت، یاد، دریغ، گفت‌و‌گو، خطابه. پیوست پایانی نیز فهرست آثار و چاپ‌سپاری‌هایی است که از آغاز ۱۳۷۰ تا نوروز ۱۴۰۵ پدید آورده‌ام.»

این کتاب در یک هزار و ۱۲۶ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

«سند راهبردی نشر کتاب»

کتاب «سند راهبردی نشر کتاب: با تاکید بر تحلیل مسائل نشر کتاب و دانش پلتفرم» نوشته خسرو طالب‌زاده، اثر دیگری است که توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران روانه بازار نشر شده است و می‌توانید در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب آن را جست‌و‌جو کنید.

این کتاب تحقیقی جامع درباره نشر کتاب در ایران است و توضیح می‌دهد که این نهاد فرهنگی فرآورده تعامل و کنش و واکنش و هم افزایی عوامل مهم محیطی درونی و بیرونی مانند دولت، صنف، نویسندگان و جامعه مصرف‌کننده، اقتصاد، سیاست، اجتماع، فن‌آوری و تحولات جهانی شدن است.

تحقیق در مجموع شامل سه فصل مجزا با محتوای سطح ارزیابی مسایل نشر کتاب در چهار دهه پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و روش فراترکیب و مسایل و راهبرد‌های نشر در ایران به اتکای منابعی، چون کتاب، تحقیق، پایان‌نامه، گزارش تحقیقی و ... است.

همچنین نگاهی به داده‌ها و اطلاعات و تحلیل‌ها و تفسیر‌های گردآورده با تلاقی و امتزاج با دو بخش اسناد فرادستی و اهداف، سیاست‌ها و الزامات دولت الکترونیک و هوشمند، بستر و تدوین سند راهبردی کندل را به نوعی فراهم‌آورده است.

این کتاب در ۳۵۴ صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.