به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر گفت: ساعات کار ادارات، بخاطر رعایت مصرف، کاهش یافته و با ادارات و نهاد‌هایی که در مصرف برق و آب، صرفه‌جویی نمی‌کنند برخورد می‌شود.

وی بیان کرد: اگر ادارات و نهادها، رعایت مصرف برق و آب و گاز را نداشته باشند، مردم با مشکل مواجه می‌شوند، لذا نظارت دقیقی بر نحوه مصرف ادارات، اعمال شده و با اداراتی که مصرف بی‌رویه دارند، برخورد می‌شود.

زارع با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم و با پاسداشت یاد رئیس‌جمهور شهید دولت سیزدهم و شهدای خدمت اظهار داشت: شهید آیت الله رئیسی، با خلوص نیت و خستگی‌ناپذیر برای خدمت به مردم تلاش مجاهدانه کرد و این خدمات در اذهان مردم، ماندگار است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مردم سرافراز ایران و میهن عزیز افزود: با حضور باشکوه و آگاهانه و مستمر مردم در میادین شهر‌ها و روستا‌های کشور، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی، مبنی بر افزایش دمای هوا در تابستان، شرکت توزیع نیروی برق و آبفای استان باید مدیریت بهینه داشته باشند تا برق و آب شرب مردم دچار مشکل نشود و مردم فهیم استان نیز، صرفه‌جویی و مصرف صحیح را مد نظر قرار دهند.

زارع افزود: با توجه به افزایش دمای هوا، احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع وجود دارد که دستگاه‌های ذیربط باید ضمن پیش‌بینی لازم برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، آمادگی کافی را برای اطفای حریق در کمترین زمان ممکن داشته باشند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است یادآور شد: برای حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع، دستگاه‌های ذیربط باید اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.