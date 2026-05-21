فصل جدید پاتوق فیلمسازان فردا از خرداد ماه با رویکردی جدید بر آموزش، تحلیل و گفت‌وگوی سینمای کوتاه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این فصل، نمایش و بررسی فیلم‌های پایان‌دوره‌ی هنرجویان انجمن سینمای جوانان ایران در مرکز توجه قرار دارد؛ آثاری که نخستین گام‌های جدی فیلمسازان جوان در مسیر حرفه‌ای محسوب می‌شوند.

همچنین فیلم‌های اول فیلمسازان و نمونه‌هایی از فیلم‌سازی حرفه‌ای به نمایش درمی‌آیند تا فرصتی برای یادگیری، مقایسه و تحلیل نسبت ایده و اجرا فراهم شود.

در کنار اینها، نگاهی کوتاه به گونه‌هایی، چون انیمیشن، مستند و برخی فیلم‌های کوتاه خارجی نیز خواهیم داشت.

پاتوق فیلمسازان فردا هر هفته، یکشنبه‌ها ساعت ۱۷ در سینما فردوس با مشارکت موزه سینما برگزار می‌شود.