به مناسبت هفته سلامت چند طرح شاخص سلامت در شهر کرمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ پایگاه اورژانس مستقر در پایانه مسافربری آدینه کرمان، همراه با پایان بهسازی این پایانه افتتاح شد.

شهردار کرمان در باره طرح بهسازی پایانه مسافربری آدینه گفت: محوطه ورودی ترمینال با اعتباری بیش از ۹ میلیارد تومان بهسازی شده و همچنین کف‌سازی سالن، فیبر نوری به طول دو کیلومتر، ساختمان اداری، نصب دوربین‌های نظارتی، تکمیل و نوسازی سرویس‌های بهداشتی و راه‌اندازی پله‌برقی نیز با هزینه‌ای حدود ۱۵ میلیارد تومان انجام شد.

محسن تویسرکانی،افزود:راه‌اندازی سیستم آب‌شیرین‌کن برای بهبود کیفیت آب غیرشرب مجموعه، رنگ‌آمیزی کامل حصار اطراف پایانه، نصب سازه‌های تبلیغاتی، راه‌اندازی هتل از طریق بخش خصوصی، ایجاد ایستگاه پلیس، احیای نمازخانه‌های محوطه و احداث ایستگاه تاکسی از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا است.

وی استقرار یک واحد اورژانس به صورت دائم در پایانه را در راستای ارتقای خدمات امدادی برشمرد که سطح خدمات‌دهی به شهروندان را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.



