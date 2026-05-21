اراکی‌ها همگام با ایرانیان، داغ سنگین هجران را به شعله‌های ایستادگی تبدیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ایران؛ ابرقدرتی است که با تکیه بر مردم، محاسبات جهانی را تغییر داد.

در هشتاد و یکمین شب از شب‌های اقتدار اراک، مردم با تأکید بر توان بازدارندگی بومی و ظرفیت‌های راهبردی کشور، ایران را به عنوان ابرقدرت چهارم دنیا معرفی کردند.

ایرانِ امروز دیگر تنها یک نام بر نقشه جغرافیای قلب زمین نیست؛ بلکه نماد تولد ابرقدرتی نوظهور است که قدرت خود را نه از پیمان‌های کاغذی، بلکه از اراده نود میلیون ایرانی پای‌کار و سی میلیون جان‌فدایِ آماده‌ به‌رزم می‌گیرد.